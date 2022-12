Vigili del fuoco di Ravenna vincenti nel campionato italiano di corsa campestre

Vigili del Fuoco di Ravenna vincenti nella corsa campestre. Si è svolto a fine novembre a Prato Sesia (NO), su un percorso di 6 km, il Campionato Italiano di corsa campestre per Vigili del Fuoco, organizzato dal Comando Provinciale di Novara. Ottime le prestazioni dei due rappresentanti del Comando di Ravenna: l’Ispettore Antincendi Adboni Franco ha vinto nella categoria Over 60 mentre l'Ispettore Logistico Gestionale Nicoletti Roberta, oltre a vincere nella Cat. Femminile, ha vinto anche la classifica finale nazionale femminile che comprende tutti i risultati degli eventi di podismo per Vigili del fuoco in programma nell’anno. Il Comando di Ravenna si è classificato al decimo posto sul totale di 24 comandi partecipanti.