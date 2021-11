Vigili del fuoco in convegno sul codice di prevenzione incendi

Giovedì si è svolto a Ravenna il convegno organizzato dalla direzione regionale Vigili del fuoco dell'Emilia-Romagna, riguardante il codice di prevenzione incendi. Il convegno era rivolto ai professionisti degli ordini dei periti ingegneri, architetti e geometri e ai funzionari del comitato nazionale dei Vigili del fuoco.

Il seminari è stato aperto con il saluto del capo del corpo Guido Parisi (in videoconferenza), dal direttore regionale Michele de Vincentis, dal prefetto di Ravenna Enrico caterino e dal sindaco di Ravenna Michele de Pascale. Il convegno è stato particolarmente apprezzato per i contenuti altamente professionali e per gli esempi applicativi.