Vigili del Fuoco in lutto, è morto l'ex caporeparto Paolo Liverani

Vigili del Fuoco in lutto per la morte di Paolo Liverani, Caporeparto dei Vigili del Fuoco presso il Comando Provinciale di Ravenna, scomparso ieri all’età di 60 anni, colto da un improvviso malore. Paolo ha prestato servizio 33 anni indossando la gloriosa divisa dei “pompieri" ed era in pensione da meno di un anno.

"Oltre a possedere grande esperienza e spiccata professionalità, dedicava il proprio tempo libero al sociale espletando la mansione di volontario e procurando aiuti materiali e morali alle persone in stato di povertà o disagio fisico e sociale.Ha collaborato attivamente all’accoglienza delle famiglie Ucraine fuggite dalla guerra dedicando il proprio tempo a distribuire alimenti vestiario e beni di consumo indossando la maglietta rossa del gruppo “i colleghi di Grisù" lo ricordano gli ex colleghi.

Ha contributo ad organizzare importanti eventi dedicati a raccolte fondi irate a specifiche problematiche sociali o mediche, per alleviare la situazione di famiglie e bambini in difficoltà. Erano graditissime le sue visite presso il reparto Pediatrico dell’Ospedale Civile di Ravenna realizzate al fine di donare giocattoli ai piccoli ricoverati.