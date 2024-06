La villa romana ritrovata a Classe potrebbe non essere ricoperta. Il Comune invita il Ministro: "Venga a Ravenna"

Potrebbe esserci una svolta nel caso del ritrovamento archeologico avvenuto a Classe all'interno del cantiere per il metanodotto che collegherà il rigassificatore di Snam alla rete nazionale di trasporto del gas. Durante le attività di scavo preventive, avviate dalla Soprintendenza la scorsa estate, sono venuti alla luce i resti di una villa extraurbana dotata di impianto termale e databile agli inizi dell’età romano-imperiale. Sui livelli di distruzione di questo imponente edificio venne poi edificata nel V-VI secolo d.C. una chiesa, della quale sono ancora ben visibili la pianta con le fondazioni murarie e qualche lacerto pavimentale.

Nei giorni scorsi associazioni e politici erano intervenuti per criticare il fatto che i ritrovamenti archeologici probabilmente sarebbero stati ricoperti, continuando i lavori per il metanodotto. Ma non è detto che ciò avvenga: l'assessore Fabio Sbaraglia martedì pomeriggio, rispondendo in consiglio comunale a un question time del consigliere di Fratelli d'Italia Renato Esposito, ha infatti spiegato di aver inviato proprio il giorno stesso, insieme al sindaco Michele de Pascale, una lettera al Ministro dei beni culturali Gennaro Sangiuliano.

"Tutto quello che viene rinvenuto attraverso gli scavi - ricorda l'assessore - è di proprietà del demanio o del patrimonio dello Stato, a cui spetta una valutazione di merito sulla qualità e sulla rilevanza storico-archeologica, e su questo la Soprintendenza ha già speso parole importanti, e una valutazione che tenga conto di tanti aspetti, anche economici e qualitativi, per determinare se ci siano le condizioni per un recupero che permetta una fruizione da parte del pubblico. È una competenza esclusiva dello Stato, a cui il Comune non vuole e non può sostituirsi".

Per questo sindaco e assessore hanno scritto al Ministro Sangiuliano: "Lo abbiamo invitato a venire a Ravenna per prendere visione dello scavo e di tutta l'area archeologica di Classe, per valutare se cogliere l'opportunità di avviare una campagna di scavi importanti in quella zona. Noi garantiamo la piena disponibilità a collaborare, se verrà fatta la scelta di valorizzare la zona".