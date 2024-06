Villa Romana ritrovata, Cna chiede la tutela: "Musealizzare anche gli scavi di San Severo e il ponte di via Salara"

Negli ultimi anni a Ravenna il turismo archeologico è "cresciuto" portando in città nuovi turisti. Per questo Cna condivide l'invito del sindaco Michele De Pascale e dell'assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a prendere visione degli ultimi ritrovamenti archeologici e dell'intera area archeologica di Classe. Così da "avviare anche più ampie campagne di scavi e di valorizzazione".

"Spesso - ragiona l'associazione - per potenziare e arricchire la visita a un sito è necessario creare nuove esperienze turistiche" e dunque "nuove opportunità di lavoro". Il risultato è un "nuovo tipo di turismo, di base archeologico - prosegue Cna - ma connesso con altri tipi di attività, come ad esempio l'enogastronomia e l'artigianato artistico".

Per Ravenna diventano dunque "centrali" il parco archeologico di Classe e il Museo Classis, "come sarebbe auspicabile musealizzare e rendere accessibili gli scavi della basilica di San Severo, riavviare le campagne di scavo attorno a Classe con cantieri didattici, continuando a implementare il Museo con nuove sezioni, allestimenti e mostre tematiche, esaltandone il ruolo centrale in questo contesto". Inoltre "altre vestigia nel centro della città potrebbero essere musealizzate per creare ulteriori percorsi di visita", un esempio su tutti il ponte romano di via Salara.

Risulta "fondamentale", continua Cna, anche l'aspetto legato alla conservazione, partendo da una proposta che veda valorizzata una programmazione pluriennale della manutenzione dei beni storico-artistici. Tutto ciò, conclude, costituisce "un potenziale patrimonio turistico attorno al quale costruire offerte da valorizzare; per questo diventa strategico il ruolo di Visit Romagna".