Villa San Martino, si cerca una soluzione per l'orario ridotto delle Poste

Gli abitanti di Villa San Martino da diverso tempo segnalano all'amministrazione lughese diverse difficoltà dovute al orario ridotto del locale ufficio postale, ormai aperto solo un giorno a settimana. "Una situazione che mette sicuramente in difficoltà chi, per diverse ragioni, non riesce a spostarsi e raggiungere gli altri uffici postali nel territorio - afferma il sindaco Davide Ranalli - e che sappiamo ha portato anche a spiacevoli inconvenienti, dovuti alla notifica in ritardo di raccomandate".

Il primo cittadino di Lugo si impegna quindi a risolvere la situazione. "Penso sia giusto che sappiate che già da tempo l’Amministrazione comunale si è impegnata a richiedere a Poste Italiane di ripristinare il precedente orario, - scrive Ranalli in un post su Facebook- ma al momento ci hanno comunicato che non si prevede questa estensione dell’orario di apertura. Un’estensione che noi riteniamo necessaria per tutti i cittadini di Villa San Martino e del territorio limitrofo e per le aziende della zona. Per questo motivo, ho subito richiesto a Poste Italiane di rivedere questa posizione".