Villaggio turistico, locanda e ciclabili immerse nel verde. Ecco il Parco Fluviale: "Un regalo per la comunità"

Una riqualificazione generale degli argini per ospitare una grande ciclovia, ma anche lo sviluppo di terreni privati in cui far sorgere un villaggio turistico, un ristorante-locanda, piste ciclodromiche e punti informativi, totalmente immersi nel verde. Il tutto puntando al minimo consumo di suolo passando anche per la riqualificazione di edifici già esistenti. Questo è in sintesi l'obiettivo che si pone il Parco fluviale dei due fiumi, che dovrebbe sorgere in futuro tra Madonna dell'albero e Ponte Nuovo. Un progetto ambizioso che riguarda due aree distinte comprese tra l'argine destro del fiume Ronco e dei Fiumi Uniti e via 56 Martiri. Turismo, natura, mobilità sostenibile e storia, sono quattro elementi cardine del progetto per il quale è stata firmata, lo scorso 3 maggio, la convenzione del primo di due stralci di lavori con relative opere di urbanizzazione.

Come è nata l'idea

A coordinare il progetto, che si sviluppa attorno alla riqualificazione della ciclovia sull’argine dei Fiumi Uniti (di proprietà del Demanio), è un team composto dagli architetti Giusi Pettinato e Alberto Salsa per la parte edilizia-urbanistica e dal dottor Paolo Guetrini e dall'architetta Adele Fiorani per il progetto ambientale. L'idea però nasce da un'iniziativa della famiglia proprietaria dei terreni privati su cui si svilupperanno le aree nord e sud del parco fluviale. A raccontarci la nascita di questo progetto è Barbara De Lorenzi che, da sempre, vive in quella zona: "Ho sempre avuto l'idea di fare qualcosa lì, almeno da 30 anni. E' un piccolo paradiso". Nelle parole di Barbara si evince tutto l'amore per quelle terre, lavorate nel corso degli anni dai genitori, coltivatori, pensando però a qualcosa di più grande e che potesse permettere di condividere quella bellezza ad altre persone. "Abbiamo valorizzato quel che il territorio offriva: il fiume con la pista ciclopedonale - continua - ragionando con ciò che ci permettevano gli strumenti urbanistici siamo arrivati a questa idea che negli ultimi anni abbiamo focalizzato".

Qui il link per iscriversi al canale WhatsApp di RavennaToday

Ma se le opere di urbanizzazione devono ancora effettivamente partire, e non è possibile ancora dare una tempistica certa per la realizzazione del progetto, del lavoro in questi anni è già stato fatto dalla famiglia. Nelle due aree che ospiteranno il parco fluviale sono infatti sorti degli impianti boschivi: un querceto nella parte nord che accompagna l'argine dei Fiumi Uniti e un boschetto di paulonie (o paulownie) nell'area sud, accanto all'argine del Ronco. "Abbiamo cercato di sviluppare qualcosa anche per creare un'opportunità per il territorio. Mi piacerebbe fosse uno spunto per creare un collegamento dalle colline di Forlì fino al mare. Le idee da sviluppare lì dentro sono tante", spiega Barbara. "Potrebbe essere una cosa unica e, anche se il percorso è ancora lungo, sarebbe un regalo per la comunità", afferma Barbara, che rivolge un pensiero al padre scomparso: "Mi dispiace che non possa vedere il compimento di questo primo step".

Il progetto

Riqualificazione degli argini fluviali, creazione e messa in rete di percorsi ciclabili, sviluppo di un villaggio turistico, un ristorante-locanda esterno alla struttura ricettiva, percorsi didattici per gli amanti della bicicletta e valorizzazione naturalistica. Sono molti i punti che riguardano il progetto. Come assicura l'architetta Pettinato, referente del gruppo di progettisti, si cercherà di "elevare la fruibilità dell'ambiente rurale", ma cercando anche di limitare il più possibile il consumo di suolo, raggruppando il grosso dei servizi in pochi edifici e attraverso "soluzioni a impatto ridotto, innovative dal punto di vista ecologico-ambientale".

Il futuro parco fluviale è situato tra gli abitati di Madonna dell’Albero e Ponte Nuovo e comprende due aree dislocate a nord - lungo l’argine

destro del fiume Ronco e poi sull’argine destro dei Fiumi Uniti, e a sud lungo l’argine destro del fiume Ronco spingendosi fino alla “Colonna dei Francesi”, monumento eretto in memoria della Battaglia di Ravenna del 1512. I terreni su cui si svilupperà il progetto (oltre alla riqualificazione degli argini demaniali) sono di proprietà privata e hanno un’estensione complessiva di oltre 10 ettari (circa 8 nella parte nord e 2 in quella sud).

L’area nord contempla la realizzazione di un villaggio turistico e tutte le funzioni a esso collegate: parcheggio, servizi igienici, uffici, bar, lavanderia, attrezzature sportive e ricreative, sala massaggi, fisioterapista, punto infermeria, sala relax, saune vasche idromassaggio, servizi alla persona. All’esterno del villaggio turistico, quindi, fruibili al pubblico liberamente, saranno riqualificati due immobili con vincolo tipologico che avranno funzioni sempre dedicate al parco: ristorante con locanda e l’altro dedicato all'attività di manutenzione e noleggio bici, inoltre è stato pensato un chiosco bar di ristoro per chi vorrà fare tappa e riposarsi durante il percorso in bicicletta o durante la passeggiata sulla sommità dell’argine completamente immerso nel verde.

L’area sud è completamente dedicata ai servizi al tempo libero. Ci saranno info point turistici relativi al territorio di riferimento, diffusione di materiale informativo e promozionale del territorio (con eventi, attrazioni, itinerari suggeriti), e in particolare con un’area dedicata alle piste ciclodromiche ad uso didattico: una pump track, un circuito fatto di salite, discese e curve paraboliche che permettono di fare salti e acrobazie; e una pista per mountain bike in terra battuta tra i filari di pauwlonie (boschetto già visibile da qualche anno all'incrocio tra via 56 martiri e via Cella). Il tutto supportato da servizi igienici, servizio docce, servizio assistenza riparazione bici, corner ristorazione-bar sala didattica, ristorante.

Percorsi ciclabili e attenzione all'ambiente

Come spiegano i responsabili del progetto, "l’inserimento delle funzioni nelle aree del parco e le relative opere di valorizzazione hanno prestato estrema attenzione alla riqualificazione naturalistica ecologica e paesaggistica al fine di non snaturarne la percezione dell’ambiente, privilegiando soluzioni a impatto ridotto. L’impatto generato dalle opere di progetto sarà mitigato da soluzioni innovative dal punto di vista ecologico e ambientale già dotato di un patrimonio vegetale di notevole valore".

Punto di forza dell'intero progetto sono ovviamente i percorsi cicloturistici. Alla base delle rampe che conducono agli argini (del Ronco e dei Fiumi Uniti) verrà infatti posta la cartellonistica tematica del Parco fluviale con informazioni sui luoghi di interesse storico e naturalistico, e informazioni sulla ciclovia regionale ER29 (la Ravenna-Firenze), sulla rete dei percorsi ciclabili, le possibili connessioni e sulle peculiarità ambientali di questi luoghi. Verrà data enfasi sulle tavole grafiche alla promozione didattica dei vicini luoghi teatro di avvenimenti storici di rilievo, come la battaglia di Ravenna del 1512 e la grande opera di bonifica per la deviazione e unione in un unico alveo dei fiumi Ronco e Montone (1734), che portò alla realizzazione di un'unica asta fluviale: i Fiumi Uniti. In prossimità dei punti informativi verranno poste aree di sosta ombreggiate da alberi, con sedute e possibilità di ristoro.