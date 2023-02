Villanova di Bagnacavallo, all'Ecomuseo tornano i corsi di impaglio della sedia e cesteria

Ritornano presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo – con gli appuntamenti dal titolo “Raccoglitori creativi” – i corsi per avvicinarsi all’antica arte dell’intreccio delle vegetazioni selvatiche e per riscoprire l’artigianato tradizionale. È infatti già possibile iscriversi ai corsi d’impaglio della sedia e di cesteria in salice previsti per sabato 4 e domenica 5 marzo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.

I corsisti, sotto la guida di esperti maestri, conosceranno caratteristiche e modalità di preparazione delle materie prime e apprenderanno le tecniche base d’intreccio per realizzare un manufatto. I corsi sono a numero chiuso ma aperti sia per chi è alle prime armi, sia per chi ricerca un corso avanzato.

Nel corso di impaglio della sedia, tenuto dal maestro Fortunato Caruso, il materiale impiegato sarà la carice e i corsisti dovranno portare un paio di forbici, un grembiule da lavoro e una sedia da impagliare. "Si avrà così l’orgoglio – spiegano dall’Ecomuseo – di riportarsi a casa la propria sedia con un nuovo impaglio".

In contemporanea al corso d’impaglio della sedia si svolgerà il corso di cesteria, tenuto dal maestro Rodolfo Onori: il materiale impiegato sarà il salice e i corsisti dovranno portare un paio di cesoie e un grembiule da lavoro. Alla fine dei corsi verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il costo per l’intero week end è di 90 euro comprensivo di tutti i materiali e i pranzi di sabato 4 e domenica 5 presso la Locanda dell’allegra mutanda, sala conviviale e ristoro dell’Ecomuseo. Prenotazione obbligatoria. È possibile scegliere un solo corso che si svilupperà nell’arco di due giorni.