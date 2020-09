Ville da favola: all'asta un prezioso castello rinascimentale

L'azienda faentina IT Auction è stata incaricata di vendere all'asta un prestigioso castello rinascimentale lombardo. Si svolgerà il 29 ottobre l'asta per la vendita del Castello di Villa Trecchi, prestigioso complesso storico architettonico di Maleo, in provincia di Lodi. La base d'asta è fissata a 3,3 milioni di euro. L'immobile è uno dei luoghi storici e di pregio del territorio lodigiano, edificato nel periodo rinascimentale su un precedente castello risalente al X secolo.

Il corpo principale del Castello di Villa Trecchi è costituito dall'edificio storico i cui elementi di maggior pregio sono una cappella privata, un ampio loggiato colonnato d'ingresso, uno scalone d'onore, alcuni camini e una serie di volte affrescate risalenti al 1500. Completamente restaurato alla fine degli anni Novanta, il palazzo presenta un torrione merlato al suo ingresso, circondato da un ampio parco. La parte monumentale del Castello è quella un tempo riservata ai signori che lo abitavano: il piano terra e il primo piano, separati da un mezzanino. Qui si trova sia il salone centrale che dà sull'ampio parco sia l'accesso alle stanze signorili. La cappella del complesso ha una volta affrescata da Bernardino Campi, pittore reggiano cinquecentesco. Particolare, nel piano interrato, la presenza di una storica ghiacciaia. Prima della famiglia Trecchi di cui porta il nome, il castello è stato dimora dei Trivulzio, una delle grandi casate milanesi.

Il lotto è visibile nel dettaglio sul sito Real Estate Discount. Si partirà con una prima fase di presentazione delle offerte, che si concluderà il 28 ottobre, e - nel caso ci sia più di un offerente - il 29 ottobre si svolgerà la gara d’asta sulla base dell'offerta più alta. Ad organizzare la vendita è It Auction, società con sede a Faenza e specializzata nella liquidazione di beni immobiliari e strumentali tramite aste online che vengono gestite per conto di Tribunali e soggetti privati.