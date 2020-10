Vince 200 euro alla slot, viene subito rapinato: il bandito preso grazie alle telecamere

La Polizia Locale della Bassa Romagna in pochi giorni è riuscita a rintracciare l’autore della rapina avvenuta nel Bar Sax di Lugo ai danni di un 76enne lughese. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, quando un quarantenne tunisino ha derubato l’anziano lughese di circa 200 euro appena vinti alla slot machine. Grazie alla collaborazione dei testimoni presenti e alle riprese del sistema di videosorveglianza comunale e dell’esercizio pubblico, è stato possibile ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

La Polizia Locale è riuscita ad accertare che l’autore della rapina aveva allontanato il malcapitato con una spallata e alcune spinte, per sottrargli poi il denaro della vincita. Dopo una breve fuga il rapinatore, come se nulla fosse successo, era ritornato al bar indossando vestiti diversi, ma è stato riconosciuto e quindi si è allontanato nuovamente, rendendosi irreperibile. Il soggetto è stato rintracciato dagli agenti ed è ora indagato per il reato di rapina aggravata.