Gioca 5 euro e ne vince 3000 al mese per i prossimi 20 anni

Venerdì da ricordare per un giocatore del 'Win for Life Classico'. Nell’estrazione delle 12 di oggi, venerdì, la fortuna ha baciato un giocatore della Tabaccheria del Ponte a Faenza, di Marcello Utili in Corso Europa 2.

Durante il concorso numero 1519 è stato decretato il vincitore del 468esimo vitalizio assegnato dal gioco, che per i prossimi 20 anni - grazie a una giocata da 5 euro - porterà a casa 3000 euro al mese. La combinazione vincente del concorso è stata 1, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, numerone: 15.

