Vince 3000 euro al mese per 20 anni, la fortunata è un'assistente agli anziani: "Ora sogno di andare in India"

A fine marzo una faentina ha ricevuto un regalo inaspettato: giocando 5 euro nel concorso 'Win for life classico' nella Tabaccheria del Ponte di Corso Europa, la donna ha indovinato la combinazione vincente, aggiudicandosi un premio da tremila euro al mese per i prossimi 20 anni. “Santina” è il nome scelto dalla vincitrice per raccontare la sua storia. Un nome che richiama un po’ la sua professione e dedizione al lavoro di assistente agli anziani. Santina è nubile e ha sempre lavorato nella vita, adattandosi a qualsiasi impiego ma sempre con determinazione e coraggio.

“Ho fatto di tutto nella vita e, in ogni lavoro, mi sono sempre appassionata - racconta la fortunata vincitrice - Spendiamo la parte migliore della nostra giornata nell’attività lavorativa e la passione in quello che facciamo è un elemento fondamentale. Ora lavoro con gli anziani, è faticoso ma irrinunciabile".

La vita di Santina è scandita dalle attività quotidiane ma soprattutto dalle sue passioni: tra queste i viaggi sono il suo desiderio più grande. Vorrebbe scoprire il mondo intero e in particolare l’India, la sua meta preferita, quella che è sempre nei suoi pensieri. Ed è proprio l'India che Santina crede l’abbia aiutata a trovare la certezza di potercela fare. Il giorno in cui Santina ha giocato, mentre faceva le sue commissioni fantasticando sui suoi sogni, aveva una sensazione positiva, spiega. Così la vincitrice si è fermata a giocare dei numeri casuali, che lascia scegliere al destino.

È ormai sera quando la fortunata legge su internet il nome della ricevitoria dove è stata fatta la giocata vincente e controlla la sua schedina. “Quando ho scoperto di aver vinto la rendita da 3.000 euro al mese per 20 anni e che ero io la fortunata, non ci credevo. Ho pensato di aver visto male e che il mio desiderio di raggiungere i miei sogni avesse sopraffatto la mia lucidità. Ho chiamato subito mia figlia e abbiamo condiviso insieme l’immensa gioia. Troppo bello per essere vero! In un attimo già fantasticavo su tutti i viaggi che avrei potuto fare, e sull’India naturalmente".