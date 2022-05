Vini ad Arte: 30 giornalisti internazionali in Romagna per gustare Albana e Sangiovese

Vini ad Arte, l’evento organizzato dal Consorzio Vini di Romagna, riservato alla stampa internazionale di settore, ha animato per 3 giorni la Romagna del vino. 30 giornalisti nazionali ed internazionali, 64 produttori, 152 vini per la degustazione tecnica, 3 giorni di visite e assaggi presso i produttori del Consorzio.

L’evento Vini ad Arte si è sviluppato su tre giorni: due dedicati alle visite sul territorio e uno alla degustazione tecnica delle nuove annate di Romagna Sangiovese e Romagna Albana presso il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, con una degustazione, il primo giorno, interamente dedicata all’Albana.

Diversi sono stati i momenti di approfondimento che hanno trovato il culmine nel seminario organizzato dal Consorzio per gli ospiti internazionali, in cui sono state trattate tematiche molto importanti per la viticoltura: la sostenibilità, la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle DOP e delle sottozone del Romagna Sangiovese.

“Formula che vince non si cambia – commenta Ruenza Santandrea, Presidente del Consorzio – I giornalisti, provenienti da Norvegia, Danimarca, US, Svezia, Svizzera, Austria, UK, Olanda, Germania, Canada e Polonia hanno apprezzato il format che contempla degustazioni, seminari, abbinamenti cibo-vino e visite culturali. Vini ad Arte è stato inoltre l’occasione per presentare ufficialmente le 4 nuove sottozone che vanno ad aggiungersi alle 12 già esistenti. Speriamo che quanto vissuto dai nostri ospiti in questi giorni possa aiutarli a comunicare meglio all’estero i nostri prodotti unici.”

In foto, una visita alla Basilica di Sant'Apollinare in Classe