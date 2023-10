Vino, confetture e sugali: l'azienda agrituristica racconta l'origine delle sue bontà

I sapori della terra e della tradizione. Questo è quanto si offre di proporre al consumatore "L’Azdora", prima azienda agrituristica che ha iniziato questa tipologia di attività a livello regionale, nel lontano dicembre del 1987. Tutto partì da un'idea di Ines Tondini, tuttora titolare dell'azienda, e portata avanti dai figli Claudia e Davide. Tutti i prodotti si possono trovare in vendita al mercato contadino di Ravenna, tutti i lunedì e giovedì pomeriggio, in Piazza della Resistenza.

Le produzioni agricole di questa realtà, con sede in via Vangaticcio a Madonna dell’Albero, sono tutte ottenute adottando programmi di conduzione biologica certificata su tutte le colture presenti in azienda. Tanti i prodotti: vino, fichi caramellati, prugne sotto alcool, confetture, prodotti ortofrutticoli di stagione e confezionamento bomboniere.

Spazio anche a una ricetta tradizionale. In giorni di intensa vendemmia, nonostante le quantità scarse dovute ai drammatici eventi alluvionali del maggio scorso, l'azienda promuove la vendita dei Sugali, un dolce tipico nato da una antica ricetta, realizzato con mosto cotto di uva biologica, farina di mais, pan grattato, alcune scorze di limone e pochissima cannella. "Si tratta di un dolce al cucchiaio semplicissimo ma davvero saporito e gradevole - raccontano Claudia e Davide - che permette di gradire nella sua interezza il sapore del mosto e dell'uva appena raccolta e tornare con la mente ad antichi ricordi e sensazioni che oramai molti di noi hanno purtroppo perso".