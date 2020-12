Vino e drink a domicilio con un'app: il servizio sbarca anche a Ravenna

Proprio poco prima dell’arrivo del Natale, inaugura anche a Ravenna il servizio di consegna a domicilio di vino e drink in meno di 30 minuti e già alla temperatura di consumo: Winelivery, il "salva-brindisi” che si occuperà di consegnare, oltre alle sue bottiglie, anche tutti quei regali che il “social-distancing” ci sta impedendo di recapitare.

“Questo Natale, a Ravenna, i regali non li porterà solo il Babbo sulla slitta, ma anche Winelivery con i suoi rider! - afferma Furio Lombardi, l’imprenditore locale che ha aperto Winelivery a Ravenna - Poter avere la possibilità di scegliere un ottimo vino, una birra speciale o un distillato e riceverlo comodamente a casa e senza stress è impagabile".

L'imprenditore romagnolo ha scelto di aprire il servizio anche nella sua città, offrendo la possibilità di ordinare le bottiglie dell’app per bere anche in parte della provincia: da Lido di Classe fino a Marina di Ravenna, passando per Lido di Dante e molti altri. Chi scarica l’app ha di fatto in mano una cantina con centinaia di drink pronti per essere consegnati alla porta dei clienti. E se non si sa cosa scegliere basta chiedere al "sommelier virtuale”, un sistema basato su un sistema di algoritmi che in quattro step aiuta nella scelta del drink perfetto.

L’app mette a disposizione il servizio proprio servizio anche per consegnare i regali (di Natale e non): basta scegliere la bottiglia da regalare, indicare il testo del bigliettino, scegliere l’eventuale confezione regalo e indicare nome e indirizzo del destinatario.