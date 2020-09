Violata la sorveglianza speciale, finisce arrestato dai carabinieri

Giovedì notte i Carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Cervia - Milano Marittima, in un’abitazione di San Pietro in Vincoli hanno rintracciato e arrestato un soggetto, italiano, resosi responsabile della violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale. L’uomo si era allontanato - senza la prescritta autorizzazione - dal comune di Bagnacavallo, dove per un periodo di 3 anni ha l’obbligo di soggiornare, così come deciso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Bologna. L’arresto è stato convalidato venerdì scorso dal Giudice monocratico del Tribunale di Ravenna, che, concessi i termini a difesa, ha disposto la liberazione dell’uomo e ha fissato l’udienza pper la prossima settimana.

