Violenta rissa in centro, diversi feriti anche tra le forze dell'ordine: fermati 2 giovani

Una notte di violenza in pieno centro a Ravenna. Tutto è avvenuto poco dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato all'ingresso del Mercato Coperto, in piazza Andrea Costa, dove si è consumata un'infuocata rissa che avrebbe coinvolto diversi giovani. Un tafferuglio per il quale si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine: sono infatti giunte sul posto per sedare la zuffa varie pattuglie di Carabinieri e Polizia. Stando alle prime ricostruzioni i primi a intervenire sarebbero stati alcuni carabinieri che, nel tentativo di bloccare quell'esplosione di violenza, avrebbero riportato vari traumi e ferite. I militari feriti sono poi stati soccorsi dal 118: per loro si registrano prognosi di poco superiori ai 10 giorni. Nella rissa sarebbero rimaste ferite anche altre persone. Al termine del tafferuglio, le forze dell'ordine hanno fermato due giovani maggiorenni, che sono poi stati portati in caserma, dove attualmente risultano in stato di fermo.