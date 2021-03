Violento schianto all'incrocio contro un'auto: scooterista grave in ospedale

Una pattuglia della Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina è intervenuta martedì mattina, poco prima delle 12, su richiesta della centrale operativa del 118 per un incidente a Faenza. L’episodio è avvenuto all’intersezione tra via Cantinelli e via Medaglie d’Oro, nella zona del Parco Bucci.

Secondo una prima ricostruzione da parte degli agenti della sezione infortunistica del comando di via Baliatico, un 52enne faentino alla guida di uno scooter Burgman Suzuki 400 stava percorrendo via Medaglie d'Oro con direzione di marcia da via Oberdan verso via Laghi. Arrivato all'altezza dell'incrocio con via Cantinelli, per cause in corso di accertamento, è entrato in collisione con una Ford Fiesta condotta da una 40enne lughese, che marciava lungo via Medaglie d’Oro in direzione opposta rispetto allo scooter e che aveva manifestato l’intenzione di svoltare alla sua sinistra, per immettersi in via Cantinelli.

Sul posto, oltre al personale della Polizia locale dell’Unione della Romagna faentina, il personale del 118 che, dopo una prima valutazione, ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza, che ha trasportato il paziente all’ospedale Bufalini di Cesena con un codice di massima gravità. Illesa la donna al volante dell’auto. Nessun problema per la viabilità, che è rimasta aperta a senso unico alternato per permettere i soccorsi e i rilievi di legge.