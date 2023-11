Violenza di genere, la Casa delle Donne in piazza con il flash mob "È strage"

"La violenza maschile contro le donne è un fenomeno pervasivo, sistemico e sempre più in crescita": lo affermano le attiviste della Casa delle Donne di Ravenna che sottolineano come sia "diventato irrimandabile fare ricorso ad azioni manifeste per sensibilizzare su quella che non è esagerato definire una mattanza". Per questo le attiviste ravennati scelgono "di scendere in piazza, ogni volta che una donna sarà eliminata per mano di un uomo, per dire che non si può più far finta di nulla perché 'È strage'".

Il primo flash mob è previsto domenica alle 11, a ridosso della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. L’appuntamento è al centro di piazza del Popolo. Ogni attivista avrà un cartello con scritto “È strage” e verranno letti i nomi delle oltre 100 donne che sono state uccise nel 2023. "Un elenco che purtroppo, stando alle statistiche, è destinato ad allungarsi", commentano dalla Casa delle Donne.

Un flash mob che non sarà isolato: "Ogni volta che avremo notizia di un nuovo femminicidio, ci ritroveremo in piazza, con cartelli e volantini informativi, per denunciare l’ennesimo crimine. Presidieremo la piazza ogni volta che sarà necessario per un anno. All’iniziativa hanno aderito moltissime donne, convinte che sia il tempo di agire e far sentire la propria voce, a testimonianza del fatto che il tema è fortemente sentito anche da chi non pratica quotidianamente l’attivismo femminista".

"Le statistiche continuano a riportare che nel nostro Paese si verifica un femminicidio – cioè l’omicidio di una donna causato da un uomo, per la volontà di sopraffarla – ogni tre giorni. Molto spesso tra vittima e carnefice c’è o c’è stato un legame relazionale (chi uccide è il marito, il fidanzato, l’ex, il padre o un altro familiare)- prosegue l'associazione - L’opinione pubblica è stata recentemente scossa dall’efferato crimine che ha posto fine alla vita di Giulia Cecchettin, per mano del suo ex fidanzato: purtroppo si tratta dell’ennesima vittima. Dopo di lei è già stata uccisa un’altra donna, Rita Talamelli, che forse ha suscitato meno scalpore mediatico, ma è un’altra in meno".

"Questo fenomeno ha radici lontane e non potrà essere contrastato con il solo irrigidimento delle pene o condannato con gesti celebrativi come i “minuti di silenzio”. Serve un’azione culturale ad ampio raggio, che metta in discussione la società patriarcale nel suo complesso, a partire dall’educazione delle giovani generazioni, a scuola, come in famiglia e in ogni luogo di socializzazione - conclude la Casa delle Donne - Servono finanziamenti cospicui ai centri antiviolenza. Serve prendere coscienza che un cambiamento culturale è indispensabile ed urgente".