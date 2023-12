Contrasto alla violenza sulle donne: Linea Rosa propone i corsi gratuiti di autodifesa

"La violenza contro le donne è diffusa e non appare affatto in diminuzione. Secondo l’OMS una donna su cinque ha subito, nella sua vita, abusi fisici o sessuali da parte di un uomo". Lo dichiara l'associazione Linea Rosa che, da anni, organizza gratuitamente corsi di autodifesa allo scopo di offrire alle partecipanti strumenti pratici e psicologici che possano rivelarsi d’aiuto in caso di aggressioni.

“Il nostro compito - sottolinea Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa - spazia su diversi fronti, tutti atti a fornire sostegno e soluzioni alle donne vittime di violenza. Da anni organizziamo, gratuitamente anche Corsi di autodifesa allo scopo di offrire alle partecipanti sia strumenti pratici che psicologici che possano rivelarsi d’aiuto in caso di aggressioni.”

Con l’inizio del nuovo anno è in programma un nuovo ciclo di incontri, 10 in totale, a partire dall'8 gennaio. Il corso si terrà alla Sala Riunioni della Confartigianato di Ravenna Viale Berlinguer 8 (con ingresso dalla retrostante zona parcheggio) nelle serate del lunedì, dalle 20,30 alle 22,30: si inizierà con le 3 serate di teoria obbligatorie a cui ne seguiranno 7 di pratica.

Durante gli incontri ci si concentrerà sul potenziando della propria sicurezza personale e dell’autostima e verranno insegnate tecniche di difesa personale, corpo a corpo e anti-aggressione. Per iscriversi al corso di autodifesa è necessario inviare i propri dati anagrafici completi di codice fiscale pervenire entro il 31 dicembre 2023 al seguente indirizzo mail: difesapersonalegennaio2024@linearosa.it