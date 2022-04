Terrore in stazione, tenta di violentare una donna mentre aspetta il treno: arrestato

Momenti di terrore durante l'attesa del treno. Domenica i Carabinieri di Cervia-Milano Marittima hanno arrestato un cittadino italiano senza fissa dimora per violenza sessuale. Il 50enne è stato rintracciato alla stazione ferroviaria di Rimini ed è stato condotto in carcere. Nei suoi confronti è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Ravenna. L’arrestato, secondo il racconto della vittima, avrebbe tentato di approfittare di lei durante l’attesa per l’arrivo del treno che l’avrebbe riportata a casa.

Nella nottata, invece, un’italiana di trent’anni è stata denunciata per guida sotto l’influenza dell’alcool. Con la sua auto è uscita fuori strada adagiandosi sul guard rail. Sottoposta a etilometro è risultato un tasso alcolemico di circa 1 g/l. Nei confronti della stessa, oltre alla denuncia in stato di libertà, è scattato il ritiro della patente di guida.