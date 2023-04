Lotta alla violenza sulle donne: siglato in Questura il “Protocollo Zeus”

Prevenire episodi di violenza, intercettare le condotte a rischio e fornire percorsi per evitare che i comportamenti finiscano per ripetersi. Nella giornata di martedì, presso la Questura di Ravenna, è stato sottoscritto il protocollo “Zeus” tra il Questore Giusi Stellino e le Direttrici dei Distretti Sanitari di Ravenna, Roberta Mazzoni, di Lugo, Federica Boschi e di Faenza, Donatina Cilla, per i Centri LDV -Liberiamoci Dalla Violenza - Centro di accompagnamento al cambiamento per uomini autori di comportamenti violenti nelle relazioni di coppia. Un atto importante che si è tenuto alla vigilia del processo d'appello per il femminicidio di Ilenia Fabbri che ha visto mercoledì la conferma del carcere a vita per l'ex marito della vittima e per il sicario.

Il protocollo Zeus, promosso dal Ministero dell’Interno-Direzione Centrale Anticrimine e già attivo in molte città italiane, amplia l’efficacia dell’ammonimento del Questore, strumento di natura amministrativa previsto dalla legge per le condotte riconducibili alla violenza domestica o agli atti persecutori, volto ad anticipare la soglia della tutela della vittima, intervenendo sul maltrattante prima che arrivi a condotte penalmente rilevanti. Garantendo una risposta integrata ai fenomeni di violenza con lo scopo di intercettare le condotte a rischio, il Protocollo Zeus vuole offrire all’ammonito un percorso di trattamento a cui sottoporsi con un’equipe multidisciplinare di professionisti specializzati a gestire problemi relazionali nell’ambito dei rapporti affettivi, con l’obiettivo di ridurre i casi di recidiva.

Attraverso la convenzione stipulata martedì e della durata di due anni, all’atto della notifica dell’ammonimento, il maltrattante viene invitato a prendere contatti con uno dei centri LDV presenti in provincia, affinché intraprenda un programma di recupero volto a favorirne la riabilitazione. Il Protocollo prevede una costante sinergia tra la Divisione Anticrimine della Questura e i centri LDV per favorire la “presa in carico” della persona ammonita e la verifica degli esiti delle attività intraprese, a dimostrazione che gli interventi preventivi rivolti all’autore delle violenze sono complementari a quelli effettuati a sostegno delle vittime.