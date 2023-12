Il segreto della longevità sta nel rispetto e nella tolleranza: Virginia festeggia 100 anni

Il sindaco di Lugo Davide Ranalli ha consegnato la pergamena di auguri dell’Amministrazione Comunale alla signora Virginia Manaresi, che ha raggiunto il secolo di vita. Penultima di dieci fratelli e sorelle, rimase senza padre ancora bambina. Con la giovinezza arrivò la guerra: un fratello maggiore richiamato al fronte in Libia e, dopo cinque anni, un drappello tedesco si installò in casa per predisporre cannoni puntati sulla linea gotica. Fu una coabitazione dura e pericolosa, difficile sfamarsi, eppure Virginia, ripensando a quegli anni ha spesso detto che quei soldati erano bambini, spaventati come e più di lei, che se avessero potuto quei soldati sarebbero stati a casa e chissà se ci sono mai tornati.

Forse proprio nella ricerca del meglio in tutte le persone c’è il segreto della longevità di Virginia, il grande potere del rispetto e della tolleranza che l’ha sempre contraddistinta. Con Antonio, il suo compagno di vita ha passato quasi sessant’anni ed ha cresciuto due figli, Paola e Luigi. Ha visto il mondo cambiarle intorno ed è riuscita a cambiare insieme al mondo rimanendo, a un tempo, la donna forte e gentile, salda nei suoi principi. Ormai sei anni fa, a un commesso che le chiedeva se volesse estendere la garanzia di un nuovo ferro da stiro per tre anni, rispose “ma va là chissà dove sono tra tre anni!”. Qui a festeggiare questo traguardo, felice, orgogliosa e in perfetta forma circondata dall’affetto della sua famiglia.