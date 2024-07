Virus West Nile in Romagna, nuovi trattamenti antizanzare nelle aree verdi

Su indicazione del Dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl della Romagna, espressa in considerazione della circolazione del virus West Nile in tutto il territorio regionale, e secondo quanto previsto dal Piano Regionale per il controllo delle arbovirosi, il Comune di Ravenna ha emanato un’ordinanza per il rafforzamento delle misure di contrasto della proliferazione di zanzare.

Fino al 31 ottobre tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad effettuare manifestazioni che comportino il ritrovo di almeno 200 partecipanti all’aperto nelle ore serali in aree verdi urbane ed extraurbane dovranno effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi. I trattamenti dovranno essere affidati a ditte specializzate e sarà obbligatorio affiggere nell'area interessata con almeno 48 ore di anticipo cartelli informativi che riportino la data e l'ora del trattamento e le misure di sicurezza a cui attenersi.

In questi casi dovrà essere data comunicazione preventiva del luogo e della data del trattamento all’Associazione Romagnola Apicoltori all’indirizzo e-mail info@arapicoltori.com per l’adozione delle misure necessarie alla tutela delle eventuali arnie presenti.

Si ricorda che fino al 31 ottobre sono in vigore due ordinanze per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse dalla zanzara tigre (aedes albopictus) e dalla zanzara comune (culex spp), rivolte a cittadini e imprese e ai proprietari di aree periodicamente allagate (bacini per deposito acque, scavi a scopo estrattivo, coltivazioni che comportano sommersioni, eccetera), con lo scopo di eliminare ogni possibile microfocolaio.

E’ infatti necessaria l’osservanza da parte di tutti delle disposizioni, ribadendo l’importanza che i cittadini mettano in atto le misure di prevenzione e di trattamento delle aree di loro competenza.