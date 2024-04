Visit Romagna, l'assessora faentina Sangiorgi subentra a Isola nel consiglio d'amministrazione

Si è tenuta nella giornata di ieri, alla presenza del Presidente Jamil Sadegholvaad e del direttore Chiara Astolfi, l’Assemblea dei Soci di Visit Romagna. L'Assemblea ha proceduto alla sostituzione, all'interno del CdA, del sindaco di Faenza, Massimo Imola, con l'Assessora al Turismo, Simona Sangiorgi, come richiesto dallo stesso primo cittadino e condiviso dal Presidente della Provincia di Ravenna.

Tra gli argomenti all'ordine del giorno nell'Assemblea, l'aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi, lavori di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario e del Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'albo fornitori di Destinazione Turistica Romagna. Approvato lo schema di rendiconto della gestione 2023. In relazione a questo punto si rileva che il risultato di amministrazione con cui si chiude l'esercizio 2023 è di 648.518,58 euro, totalmente vincolati. La gestione di cassa è sempre in attivo e chiude al 31 dicembre con 2.720.732,15 euro.

Approvato, inoltre, l'aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni del personale e il Piano occupazionale 2024/2025: in un'ottica di consolidamento e ampliamento delle proprie funzioni e competenze, Visit Romagna intende procedere nell'arco dell'anno in corso e dei prossimi due al rafforzamento del proprio organico, attraverso assunzioni mirate nei settori strategici. Via libera anche alla proposta di variazione del Programma delle attività turistiche 2024, con 56 progetti di animazione territoriale, 32 progetti di promozione turistica locale, 31 progetti eventi di sistema e grandi eventi.

In conclusione, sono stati affrontati alcuni temi che saranno al centro dell'attività di promo commercializzazione di Visit Romagna già a partire dai prossimi giorni e successivamente durante l'estate. Tra questi, la campagna promozionale, le iniziative collaterali e il programma degli eventi connessi all'edizione 2024 della Notte Rosa - Weekend Dance. Riflettori accesi anche sul nuovo spot televisivo "La Romagna è la vacanza degli italiani": uno strumento di promozione territoriale che sarà svelato in anteprima nei prossimi giorni. Il mezzo classico della tv sarà affiancato da una campagna social e digital e da una campagna radio su emittenti di rilievo nazionale. Spazio, infine, anche alla Notte Celeste (in programma dal 21 al 23 giugno) e alla creazione di una nuova sezione dedicata al "Liscio in Romagna" all'interno del sito di promozione, nella quale far confluire informazioni storiche, curiosità, aneddoti, protagonisti, iniziative, eventi legate al mondo della danza folkloristica romagnola.