Una visita al carcere di Ravenna per consegnare ai detenuti la guida sulle misure alternative

La consigliera regionale del Partito Democratico Mirella Dalfiume ha accompagnato la delegazione che stamattina ha consegnato ai detenuti della Casa circondariale di Ravenna la guida sulle misure alternative, un codice sui diritti del detenuto che punta ad aiutare chi sta scontando una pena a comprendere quale siano le opportunità offerte dal sistema di percorsi esterni al carcere, quali liberazione anticipata, lavoro esterno, permessi speciali, affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà ecc.

Della delegazione hanno fatto parte anche i legali Carlo Benini e Silvia Subini della Camera penale della Romagna e il cappellano del carcere Sergio Peano. L’incontro con un gruppo di detenuti è avvenuto alla presenza del direttore Stefano Di Lena, della funzionaria giuridico pedagogica Daniela Bevilacqua e di altre figure educative.

"Il codice ristretto – spiega il garante regionale dei detenuti, Roberto Cavalieri – è una guida sui diritti, di facile lettura, per sostenere il detenuto nella comprensione delle modalità di accesso ai benefici penitenziari. Con la distribuzione di questo vademecum a tutti i detenuti presenti in Emilia-Romagna vogliamo sostenere la cultura dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione".

"Scontare in tutto o in parte la pena fuori dal carcere e consentire la partecipazione ad attività finalizzate al riorientamento dei detenuti verso nuove possibilità formative e lavorative, contribuisce a creare le condizioni per ridurre i casi di recidiva e favorire il successivo reinserimento nella vita sociale. La diffusione di questo codice – commenta la consigliera Dalfiume – è finalizzata a sostenere le persone detenute nella ricerca di pene alternative e a realizzare la funzione rieducativa della pena".