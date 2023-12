Il commissario Figliuolo torna nelle zone alluvionate e incontra i sindaci: "Ora speriamo in azioni concrete"

Collaborazione istituzionale, interventi di ripristino, investimenti strategici e personale: sono gli argomenti principali che sono stati trattati questa mattina nel corso di un incontro - non annunciato - con il Commissario straordinario per l'alluvione Francesco Figliuolo. Il generale è stato accompagnato, tra gli altri, dal presidente della provincia Michele de Pascale, dalla vicepresidente della Regione Irene Priolo, dal sindaco di Lugo Davide Ranalli, da quello di Sant'Agata sul Santerno Enea Emiliani e dalla sindaca di Bagnacavallo Eleonora Proni.

Figliuolo, insieme al gruppo al seguito, ha visitato diverse zone colpite dall'alluvione in Bassa Romagna. È partito dal punto di rottura dell'argine del Lamone, a Boncellino, attraversando anche Lugo e Sant'Agata sul Santerno, tirando le somme in un incontro in Municipio a Bagnacavallo. "Confidiamo che l'incontro rappresenti un punto di svolta nelle azioni concrete che il nostro territorio richiede", commenta la sindaca Proni.