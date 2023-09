Visita del commissario Figliuolo a Faenza: il sopralluogo nelle aree devastate dall'alluvione

E' arrivato a sorpresa mercoledì mattina a Faenza il commissario alla ricostruzione, generale Francesco Paolo Figliuolo. Atteso per un incontro sul tema dell'alluvione, Figliuolo, accolto in municipio dal sindaco Massimo Isola, ha fatto il punto sulla situazione nel comune manfredo. Sempre in occasione della visita, il commissario alla ricostruzione ha visitato alcuni dei luoghi gravemente danneggiati dall'alluvione in città, tra cui la palestra Lucchesi e il ponte delle Grazie.