Visita del comandante regionale dei carabinieri: elogio anche ai militari che hanno soccorso una giovane che ha tentato il suicidio

Questa mattina, lunedì, in occasione del tradizionale scambio di auguri per le prossime festività Natalizie, il Generale di Brigata Massimo Zuccher, Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, ha fatto visita al Comando Provinciale di Ravenna. Dopo essere stato accolto dal Comandante Provinciale, il colonnello Andrea Lachi, ha incontrato gli ufficiali della sede, i comandanti delle Compagnie di Faenza, Lugo, Cervia-Milano Marittima e dell’articolazione Forestale, una rappresentanza di comandanti di stazione, i militari in servizio nella provincia, i responsabili dei reparti speciali e i presidenti delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri della provincia e quello del relativo gruppo di volontariato.

Riporta una nota del comando dei carabinieri: "Il Generale Zuccher ha rivolto un sincero augurio a tutti i militari in servizio e in congedo ed ai loro familiari nonché ringraziato i Carabinieri della provincia per l’impegno quotidiano profuso, esprimendo il suo personale apprezzamento per il lavoro svolto ed i risultati conseguiti, riconoscendo loro le difficoltà intrinseche ad operare in contesti sociali non sempre tranquilli, invitandoli e incitandoli a continuare ad operare con il medesimo impegno e professionalità, ribadendo la necessità di concentrare le forze a sostegno della collettività.

All’incontro erano presenti anche i 27 giovani carabinieri, recentemente assegnati alle stazioni presenti in provincia, dopo il corso formativo, nei confronti dei quali ha espresso parole di incoraggiamento, esortandoli ad operare con entusiasmo, passione e sana curiosità, sottolineando l’importanza rivestita dal ruolo del carabiniere nell’ambito della società, quale figura di sicuro riferimento, professione dalla quale potranno trarre grandi soddisfazioni".

Sono state altresì consegnate le “Medaglie Mauriziane” al tenente colonello Gennaro Flauret, Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna e al maresciallo ordinario Vito Sgroia, addetto alla Stazione CC di Casola Valsenio, nonché i compiacimenti al vicebrigadiere Sabato Mosca e appuntato scelto Valerio Storto, addetti all’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cervia-Milano Marittima, per il tempestivo soccorso effettuato nei confronti di un giovane che aveva manifestato propositi suicidi.