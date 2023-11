Visita in Bassa Romagna per il comandante dei Carabinieri: "Mettiamo a sistema i problemi per trovare soluzioni"

Giovedì la giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha incontrato in Rocca a Lugo il colonnello Andrea Lachi, nuovo comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri. Insieme ai sindaci della Bassa Romagna erano presenti il capitano della Compagnia Cc di Lugo, Cosimo Friolo, e la comandante della Polizia locale della Bassa Romagna, Paola Neri.

Nel corso dell'incontro i sindaci hanno evidenziato la grande collaborazione tra enti locali e forze dell'ordine che caratterizza il territorio della Bassa Romagna, dove sono presenti 12 stazioni dei Carabinieri; hanno altresì garantito un costante impegno per creare le migliori condizioni per mettere in campo efficaci politiche per la sicurezza.

Il colonnello Lachi, insediatosi a Ravenna il 5 novembre ha sottolineato il "privilegio di trovarsi all'interno di un organismo che funziona e capace di dare voce ai Comuni più piccoli, mettendo a sistema i problemi per trovare soluzioni", rimarcando la totale disponibilità a mantenere la collaborazione che ha sempre caratterizzato il territorio.