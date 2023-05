Mattarella a Lugo visita il Teatro Rossini, distrutto dall'alluvione: "Tornerà come prima"

Dopo le visite nel forlivese e nel cesenate della mattinata e dopo la sosta a Ravenna, oggi pomeriggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto visita anche a Lugo, dove è stato accolto dal sindaco Davide Ranalli e ha visitato il Teatro Rossini, gravemente danneggiato dall'alluvione, insieme ai volontari che stanno cercando di rimetterlo in sesto (tanto che è stata avviata una raccolta fondi).

"Il teatro tornerà come prima" ha detto il capo dello Stato fiducioso. "A ottobre speriamo che la stagione ricominci" ha detto il sindaco Ranalli. Mattarella si è informato anche sulle condizioni delle abitazioni, poi ha incontrato un cittadino novantenne che ha acconsentito a far abbattere la sua casa contribuendo a far abbassare il livello delle acque.

Centinaia di persone hanno accolto il presidente fuori dal teatro tra lunghi applausi e bandiere tricolori sventolanti. Mattarella si è lasciato andare a strette di mano e autografi, sempre con il sorriso, incontrando volontari e bambini, prima di ripartire alla volta di Faenza poco prima delle 16.45, dove si è tenuto l’incontro conclusivo con tutti i 108 sindaci delle città alluvionate.

"È la prima volta, non è mai accaduto nel corso della storia che un presidente della Repubblica venisse in visita a Lugo, quindi sentiamo il sostegno in un momento difficile per le nostre comunità - ha commentato il sindaco Ranalli - Abbiamo lavorato in questi giorni per coordinare i volontari venuti da tutta Italia, che dimostrano l'affetto che il Paese ha nei confronti del nostro territorio. Il Governo deve nominare subito un commissario e darci le risorse necessarie per i nostri cittadini e le imprese".

"Grazie Presidente Mattarella, la sua presenza oggi nelle zone colpite dall’alluvione ha un valore straordinario: per le persone e le comunità alle prese con quanto successo, i sindaci e gli amministratori locali, i volontari e tutti i corpi dello Stato impegnati nel soccorso e nel sostegno - ha detto il presidente della Regione Stefano Bonaccini - Un segnale di speranza e fiducia, il bisogno di lavorare insieme per uscire dall’emergenza e ricostruire tutto, senza lasciare indietro nessuno".

