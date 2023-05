La visita del presidente Mattarella a Faenza: come cambia la viabilità

Nella giornata di martedì il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella visiterà le zone colpite dall'alluvione. Nel pomeriggio avrà luogo l'incontro a Faenza con i sindaci. In relazione alla visita del Presidente della Repubblica nel Comune di Faenza sono disposte alcune modifiche alla viabilità. Martedì, dalle ore 13 alle ore 20 e comunque fino a cessate esigenze, in piazza del Popolo, piazza Nenni, via Pistocchi, corso Garibaldi nel tratto compreso tra piazza della Libertà e viale Ceramiche verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto mezzi partecipanti al Corteo presidenziale.

In piazza Martiri della Libertà, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto mezzi al servizio dell’evento o autorizzati dal Comando di Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina. In piazza del Popolo: divieto di transito per tutti i veicoli e per i pedoni eccetto i partecipanti al Corteo presidenziale o espressamente autorizzati dagli organi di polizia o dal Comando di Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina. Durante il transito del Corteo presidenziale, nel tratto di corso Garibaldi compreso tra piazza della Libertà e viale Ceramiche e in piazza della Libertà: divieto di transito per tutti i veicoli e per i pedoni.