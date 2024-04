Tanti visitatori alle Case della Memoria di Lugo: 230 persone tra Museo Baracca e Casa Rossini

Tanti visitatori a Lugo nel weekend. Circa 230 persone hanno scoperto o riscoperto il Museo Baracca e Casa Rossini in occasione delle due giornate di visite guidate gratuite nell’ambito dell’iniziativa nazionale dell’Associazione Case della Memoria. Per il terzo anno consecutivo le due case museo lughesi hanno aderito alla chiamata dell’associazione che coinvolge tanti luoghi in tutta Italia.

Alla scoperta del nuovo allestimento del Museo Baracca, inaugurato a gennaio, o nelle stanze tematiche di Casa Rossini con le sue sorprese sonore, i visitatori hanno potuto apprezzare la cura che caratterizza le due case museo, riconosciute anche tra le “case e studi degli illustri” della Regione Emilia-Romagna. Significativi i messaggi lasciati nel libro delle visite al Museo Baracca: “Museo meraviglioso, esperienza fantastica”, “Museo molto ben allestito e complimenti alle guide. Molto interessante”, due tracce tra le tante lasciate da visitatrici e visitatori. Il Museo Baracca è aperto tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Casa Rossini è aperta sabato e domenica 10-12 e 16-18.