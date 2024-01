Visite guidate e laboratori per bambini: tante iniziative nei weekend del Mar

Proseguono al Mar Museo D’Arte della città di Ravenna le visite guidate e i laboratori dedicate alle famiglie. Dal 20 gennaio al 16 marzo 2024, durante i fine settimana, al museo ravennate sono in programma una serie di iniziative rivolte a grandi e piccini.

- Declinazioni del mosaico contemporaneo: visita guidata alla collezione dei Mosaici Contemporanei al Museo d’arte della città

La collezione dei Mosaici Contemporanei costituisce un vero unicum: ripercorre lo sviluppo che la tecnica musiva ha avuto a Ravenna dal secondo decennio del Novecento ad oggi. Partendo dalla mostra dei Mosaici Moderni del 1959, punto di snodo del nuovo ‘corso’ di questa tecnica, passando per il rapporto tra mosaico e design negli anni ‘80 del Novecento, fino alle collaborazioni con eminenti artisti del panorama internazionale, da Mimmo Paladino a Giosetta Fioroni. La visita si chiude con le ultime acquisizioni legate alle nuove frontiere del mosaico e al suo rinnovarsi.

Tutti i sabati ore 15.30, durata: 1 ora ; costo: 11 euro (ingresso e visita guidata). Prenotazione obbligatoria, biglietteria, bookshop, informazioni e prenotazioni: 0544 482477 - prenotazionimar@ravennantica.org

- Genitori & Bambini: attività rivolta ai bambini e alle loro famiglie. Movimento, ritmo, andamento

Il percorso inizia con la visita guidata alla sezione dei Mosaici Contemporanei per poi proseguire in laboratorio dove bambini e genitori sperimenteranno insieme tecniche e concetti del mosaico contemporaneo in un’attività dove movimenti ed emozioni seguiranno il ritmo dei mosaici.

A partire da questa suggestione ogni bambino costruirà il proprio mosaico/sentiero di sentimenti mettendo alla prova la propria capacità di immaginazione e di astrazione.

Tutti i sabati ore 16.00, € 6 bambini – € 6 genitori, prenotazione obbligatoria, biglietteria, bookshop, informazioni e prenotazioni 0544 482477, prenotazionimar@ravennantica.org

- Una collezione storica: visita guidata alla Pinacoteca del Mar - Museo d’Arte della città di Ravenna

La Pinacoteca racchiude opere dal 1300 ai giorni nostri. È la tipica espressione di una galleria civica che incarna l’identità di Ravenna in una collezione unica, con più di 300 opere, che affonda le radici nella storia artistica della città a partire dalla scuola ravennate del XV sec e alla Lastra funebre di Guidarello Guidarelli, dai più importanti pittori del territorio, fino al contemporaneo con Mario Schifano, Mimmo Palladino e Bansky.

Tutte le domeniche ore 15.30, durata un'ora, costo: € 11 (ingresso e visita guidata), prenotazione obbligatoria, biglietteria, bookshop, informazioni e prenotazioni: 0544 482477 - prenotazionimar@ravennantica.org