Visite e laboratori archeologici: riapre il Museo civico di Castel Bolognese

A partire dal 5 marzo 2023 il Museo Civico di Castel Bolognese sarà visitabile gratuitamente ogni prima e terza domenica del mese, dalle ore 10.00 alle 12.00. Nello spazio di queste due ore, gli esperti Valerio Brunetti e Marica Ossani offriranno la propria guida nelle tre sezioni che articolano il museo: artistica, storica e archeologica. Sarà inoltre possibile visitare - durante i giorni e gli orari di apertura del museo - la cinquecentesca chiesa di San Sebastiano, esclusivamente su prenotazione. Il programma prevede, per ogni apertura, un laboratorio archeologico per bambini oppure un flash tour della durata di mezz'ora legato ad una precisa ricorrenza o ad una parte specifica dell'intera collezione. In ogni occasione sarà comunque possibile visitare liberamente il museo nella sua interezza.

Nel corso della prima apertura, domenica 5 marzo, si celebrerà Nicola Utili in occasione del 135° anniversario della nascita. Valerio Brunetti condurrà un flash tour lungo un percorso espositivo allestito per l'occasione, raccontando le memorie e i cimeli del liutaio castellano conservati presso il museo. Verrà inoltre presentato il programma di tutte le aperture fino al mese di maggio, che prevede laboratori archeologici per bambini di età superiore ai 6 anni, comprensivi di un flash tour sulla Tomba del guerriero condotto da Marica Ossani; una guida alle ceramiche e i materiali della sezione archeologica medievale; e altre sorprese in corso di programmazione.

“L'apertura del Museo Civico - dichiara l'assessore alla Cultura Luca Selvatici - è qualcosa che aspettavamo da tempo. Con i collaboratori e con gli uffici che si occupano delle attività legate al Museo Civico e al MaAB, abbiamo steso un programma intenso di approfondimenti e laboratori per toccare pian piano tutte le peculiarità che ci caratterizzano e che vengono spesso date per scontate; viviamo in mezzo a un museo all'aperto e cerchiamo spazi per accrescere la conoscenza di ciò che ha fatto la nostra storia”.