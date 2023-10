Circa 400 visitatori per gli ospedali storici, ciceroni gli studenti del liceo di Lugo

Sono circa 400 i visitatori che hanno partecipato alle iniziative organizzate oggi, domenica, dall'Ausl Romagna in occasione della Giornata nazionale degli Ospedali storici, con il coordinamento di Sonia Muzzarelli, conservatrice del patrimonio artistico dell'Ausl Romagna. L'iniziativa, organizzata da Acosi (Associazione culturale ospedali storici italiani), ha offerto al pubblico la possibilità di conoscere uno dei “giacimenti” culturali oggi meno noti ma sicuramente più interessanti e fecondi della storia del nostro paese. Da Milano, Firenze, Venezia, Roma e Napoli, passando per Alessandria, Brescia, Lodi e l’Emilia- Romagna, è stato possibile visitare gratuitamente luoghi spesso chiusi al pubblico, veri e propri tesori nascosti all’interno di storiche istituzioni ospedaliere, collezioni d’arte, antichi strumenti sanitari, chiese ed edifici monumentali, biblioteche e rare collezioni librarie.

Grazie ad un protocollo firmato con il Ministero della Cultura e il Ministero della Salute, la manifestazione vede come grandi protagonisti ben14 ospedali storici, tra i più belli d’Italia, che hanno aperto al pubblico 22 luoghi di interesse artistico e culturale, tra cui quelli di Ausl Romagna. L’ Ausl Romagna, che si caratterizza per il “Museo diffuso dell’Arte Sanitaria Romagnola”, costituito da cinque ospedali storici e undici raccolte d’arte sanitaria, collocati in luoghi strettamente connessi con la storia sociale-sanitaria territoriale, ha aderito alla giornata con diversi eventi organizzati, quest’anno, a Lugo di Romagna. Tutte le iniziative hanno avuto un successo di partecipanti e si sono avvalse della collaborazione degli studenti della 5AC dell’indirizzo Classico del Liceo statale Ricci Curbastro di Lugo (preparati dalla docente Donatella Bezzi), che hanno fatto da guide alle visite dell'oratorio di Sant’Onofrio e della farmacia dell'ex Ospedale vecchio e dei Solisti dell’Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, che hanno offerto ai presenti un concerto.