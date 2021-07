Vittoria agli Europei, i vandali danneggiano la fontana monumentale di Faenza

"La vittoria della squadra di calcio della nazionale italiana ai Campionati europei e il calore dei festeggiamenti a Faenza, come in centinaia di piazze d’Italia, sono bellissime notizie. In alcuni momenti proprio l’entusiasmo e la gioia però, come in tante città, si è travalicato il limite del buon senso. Mentre qualcuno, forzando una porta d’ingresso al cantiere di Palazzo del Podestà, si è pericolosamente introdotto sul loggiato". Lo afferma l'amministrazione comunale faentina in seguito agli avvenimenti di domenica sera che hanno colpito uno dei simboli della città, la fontana in piazza della Libertà, il tutto documentato da tante immagini che stanno girando sui internet.

"Quel monumento non solo è un manufatto storico e artistico che caratterizza o si trova banalmente in un luogo, ma è simbolo della città - continua l'amministrazione manfreda -. Fermo restando che ogni azione di ordine pubblico messa in campo domenica sera dall’amministrazione comunale è stata assunta in accordo con gli organi competenti che ne detengono la titolarità, assistere a persone che hanno letteralmente scalato la fontana e i suoi elementi decorativi apre una profonda ferita. Tantissimi faentini indignati stanno continuando a scrivere e telefonare in queste ore per stigmatizzare quei comportamenti e dirsi vicini alla città e ai suoi simboli che la rappresentano".

Lunedì mattina, l’amministrazione comunale e i suoi tecnici, assieme ai volontari dell’associazione ‘Amici della fontana’, che da anni se ne prendono cura, ha effettuato un sopralluogo per capire se ci siano stati danni al manufatto che, dai primi accertamenti, risultano non essere gravi. Proprio in virtù di quello che la fontana monumentale di Faenza rappresenta, l’amministrazione ha dato mandato alla polizia locale di acquisire le immagini delle telecamere della videosorveglianza e di quelle che stanno circolando sul web per risalire alle persone che hanno messo in atto un comportamento per nulla rispettoso dei beni comuni, con il rischio non solo di danneggiare un monumento e quello che esso rappresenta ma anche di mettere a repentaglio la propria incolumità. Allo stesso tempo, vista la necessità di manutenzioni continue, l’amministrazione ha deciso di promuovere ulteriori analisi e rilievi tecnici sulla fontana per avviare un’azione di restauro e tutela.