Migliaia di coperte ricoprono la spiaggia contro la violenza sulle donne: 'Viva Vittoria' arriva a Cervia

Viva Vittoria, l’opera relazionale condivisa, arriva anche a Cervia. Il 6 ottobre 2024 migliaia di coperte in maglia copriranno la spiaggia libera di Cervia per dire "no" alla violenza sulle donne. Le coperte, create con i quadrati 50x50 centimetri realizzati dai volontari e da chiunque voglia dire basta alla violenza sulle donne, saranno oggetto di una raccolta fondi: l'intero ricavato sarà devoluto alla Associazione Fattore D-Centro di creatività Permanente Aps – Cervia per sostenere, in particolare, progetti volti ad aiutare le donne vittime di violenza a raggiungere autonomia economica, qualificarsi per ricercare un lavoro e, se necessario, usufruire di assistenza legale gratuita.

L'evento nasce dalla collaborazione di un gruppo di donne cervesi con l'associazione di volontariato Viva Vittoria Odv di Brescia, ideatrice e promotrice del progetto nato nel 2015 e approdato su quasi 35 piazze in Italia e all’estero, fra cui Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna. Al Centro Sociale – ex Conad di Pinarella di Cervia in via Platone 5, lo Spazio Viva Vittoria Cervia fungerà sia da vetrina per il progetto che da laboratorio aperto a tutti coloro che desiderano contribuire, a seconda della propria disponibilità e competenza, alla realizzazione dell’evento.

È proprio in questo spazio che i volontari provvedono a raccogliere e a cucire i quadrati, quattro alla volta con un filo rosso, così da creare le migliaia di coperte necessarie a ricoprire la spiaggia libera. Qui chiunque troverà supporto per creare il proprio quadrato in maglia e i filati necessari frutto di donazioni di aziende e privati. Viene richiesto a chi desidera partecipare al progetto di realizzare il proprio quadrato in maglia 50x50 centimetri a maglia o uncinetto, espressione del no alla violenza sulle donne, firmandolo con il proprio nome. A partire da questo spazio e in poco tempo, si creerà una importante e fitta rete di relazioni che coinvolgerà gruppi di lavoro, associazioni e aziende sparsi su tutto il territorio cervese e non solo.

Cos'è Viva Vittoria?

Viva Vittoria è il progetto nato a Brescia nel 2015 che ha come finalità la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Il suo messaggio fondamentale è che la violenza si può fermare cominciando da noi stessi, dalla consapevolezza che noi siamo artefici della nostra vita. La domanda che viene rivolta a chi si avvicina al progetto è proprio questa: “Chi dedice della mia vita?”

Viva Vittoria ha esordito nel novembre 2015, calamitando l'attenzione di tanti bresciani in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Migliaia di coperte realizzate da donne e uomini hanno rivestito piazza Vittoria a Brescia per quattro indimenticabili giorni di aggregazione, condivisione, energia e solidarietà. Nei mesi della preparazione è stato intrecciato un tessuto relazionale fra le donne che hanno offerto il loro impegno e hanno poi espresso il desiderio di proseguire. Dalla partecipazione e dall’entusiasmo di questa esperienza è nata l’Associazione Viva Vittoria, che diffonde attivamente il suo messaggio per mezzo delle nuove città che chiedono di aderire al progetto.

Il progetto Viva Vittoria prende vita grazie al coinvolgimento delle persone, alle quali viene chiesto di realizzare un quadrato in maglia 50x50 cm, realizzato a ferri o uncinetto, da firmare con il proprio nome. I quadrati raccolti vengono poi cuciti da un filo rosso, quattro alla volta ad opera delle volontarie, per creare coperte che copriranno un luogo simbolo di una città dando vita all’installazione. Viva Vittoria, con il suo potere di contaminazione positiva, aggrega le energie vitali necessarie per diffondere un messaggio di consapevolezza e ricordare alle donne che sono artefici della propria vita. Le coperte saranno oggetto di una raccolta fondi a sostegno di associazioni contro la violenza sulle donne del territorio della città che ha aderito al progetto.