Voci e testimonianze in Darsena per ricordare Fabrizio Matteucci a 2 anni dalla scomparsa

“E ancora mi parli” è il titolo dell'iniziativa che il Comune di Ravenna promuove nella giornata di mercoledì 16 febbraio per ricordare, a due anni dalla scomparsa, Fabrizio Matteucci, sindaco dal 2006 al 2016. Dalle 15 presso la testata della darsena di città, alla panchina a lui dedicata, inaugurata lo scorso anno e recentemente ristrutturata, si alterneranno testimonianze di uomini e donne che, per ragioni e in modi diversi, hanno condiviso con Fabrizio Matteucci una parte del cammino personale e politico.

Al momento, per ricordarlo insieme e con gioia, attraverso pensieri liberi e informali, sono previste le voci di: Alvaro Ancisi, Andrea Caccia, Andrea Corsini, Andrea Gnassi, Andrea Maestri, Babacar Pouye, Barbara Domenichini, Carla Soprani, Claudio Casadio, Casmiro Calistri, Daniele Manca, Daniele Perini, Elisa Battistini, Fabio Poggioli, Federico Fronzoni, Flavia Sansoni, Gianluca Dradi, Giannantonio Mingozzi, Gilberto Coffari, Giorgio Bottaro, Ivan Simonini, Libero Asioli, Lidia Pellizzari, Livia Pezzi Gaudenzi, Lorenzo Sintini, Luca Casadio, Luciana Rozzi, Marcello Santarelli, Marco Martinelli, Massimo Cameliani, Matteo Cavicchioli, Michele de Pascale, Ouidad Bakkali, Patrizia Ravagli, Raffaele Trotta, Simona Ciobanu, Simone Bassi, Valentina Morigi, Vasco Errani, Vittorio Martinelli.