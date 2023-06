Voli dedicati alle crociere di Ravenna: possibile accordo con l'aeroporto di Forlì per il 2024

Anche Ravenna potrebbe rientrare nei "piani" dall’aeroporto Ridolfi di Forlì? Mentre al 13 giugno sono già oltre 30mila i romagnoli che hanno prenotato il loro viaggio aereo estivo dalla città romagnola si progettano nuove collaborazioni per l'inverno. Tra le anticipazioni arriva la conferma delle tratte per Catania e Napoli, oltre alla Romania. Con una novità curiosa: un collegamento con Klagenfurt, in Austria, per gli amanti dello sci. Di tutto questo si è parlato nel corso dell’evento “Summer Vibes” che la società di gestione F.A. S.r.l. ha organizzato al Fantini Club di Cervia, martedì sera. Nel corso della serata la società di gestione dell’aeroporto si è detta anche aperta a “valutare collaborazioni in networking con gli altri scali della regione Emilia-Romagna”, spiega una nota.

Un altro obiettivo del 2024? “Non sono da escludere accordi per portare a Forlì i voli dedicati alle crociere in partenza dal porto di Ravenna”, viene spiegato. “Abbiamo voluto questa iniziativa assieme ai nostri partner - ha detto il presidente Giuseppe Silvestrini - perché vogliamo rilanciare la nostra realtà nonostante alcune incongruenze che nel tempo ci sono state. Siamo qui per vedere quello di cui c’è bisogno e cercheremo di farlo”.

E’ entrato nel dettaglio Andrea Stefano Gilardi, Business Aviation, Communication and Marketing: “Nel 2022, abbiamo riportato Ryanair a Forlì dopo più di 10 anni di assenza e, grazie all’accordo siglato assieme ad Aeroitalia, abbiamo consentito a 40mila passeggeri di scegliere le nostre destinazioni e decollare dall’aeroporto di prossimità. Un rapporto che confermiamo ora alla luce dell’attivazione, proprio quest’anno, del network afferente a Go To Fly, il nuovo marchio del marketing carrier controllato da F.A. e del quale Aeroitalia è partner operativo. L’obiettivo è superare abbondantemente i 40mila passeggeri dello scorso anno e incrementarli ulteriormente. Alla data del 13 giugno, già oltre 30mila romagnoli sono in portafoglio”.

Guardando al futuro: “Spostando l’attenzione sulle destinazioni più gettonate dell’estate 2023, in cima alla lista delle preferenze - prosegue Gilardi - troviamo Lampedusa, Cefalonia e Zante. Per quel che riguarda la stagione invernale, posso già anticipare - tra le altre rotte che saranno operate - la prosecuzione di collegamenti strategici quali Forlì-Napoli, Forlì-Catania, i voli da e per la Romania (Oradea è centro strategico a supporto dell’imprenditoria), Tirana”.

E poi una meta turistica invernale: “Stiamo inoltre lavorando a una piccola programmazione, dal ponte dell’Immacolata in avanti, per raggiungere da Forlì - senza nulla togliere alla bellezza delle nostre Dolomiti - una delle mete sciistiche più suggestive d’Europa: Klagenfurt in Austria (partner Sigismondo Viaggi di Rimini). Nella stagione invernale è altresì attesa un’altra, forte spinta sia dell’outgoing sia dell’incoming. E sul 2024 non sono da escludere accordi per portare a Forlì i voli dedicati alle crociere in partenza dal porto di Ravenna”.

Si procede quindi con i rapporti con le agenzie di viaggio per i pacchetti turistici “Gli accordi in essere - vedi Sigismondo Viaggi di Rimini e MySunSea di Bologna - ci consentono di lanciare sul mercato un’ampia disponibilità di pacchetti turistici di qualità verso mete balneari molto gradite alla clientela. Località raggiungibili entro le due ore di viaggio: come plus - benefit non trascurabile - aggiungiamo il parcheggio gratuito”.