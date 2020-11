Volley, 5 positivi nella Consar: giocatori in quarantena

Sulla base dell’esito dei tamponi a cui è stato sottoposto l’intero gruppo squadra della Consar nella giornata di sabato 14 novembre, sono risultati ancora positivi 4 giocatori e un componente dello staff. Esiti negativi, invece, per tutti gli altri.

Alla luce di questo responso, per gli elementi risultati positivi continua il periodo di quarantena fiduciaria fino all’effettuazione del prossimo tampone, da parte dell’Ausl Romagna, che avverrà nei prossimi giorni, mentre il gruppo della prima squadra risultato negativo riprenderà nella giornata di giovedì gli allenamenti in vista del match di SuperLega di domenica 29 novembre a Piacenza che, salvo imprevisti, segnerà il ritorno ufficiale in campo della Consar dopo oltre un mese dall’ultimo match disputato. Anche la partita tra Consar Ravenna e Itas Trento, in calendario per domenica 22 novembre, è stata infatti rinviata a data da destinarsi.