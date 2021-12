Il volley ravennate in lutto per la morte di Maurizio Chiarucci, vittima di un incidente stradale

L’Olimpia Teodora si unisce al cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Maurizio Chiarucci, rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. "Alla famiglia di Maurizio, la società e tutta la famiglia Olimpia Teodora esprimono le proprie più sincere condoglianze".

Chiarucci, grande appassionato di pallavolo femminile, fu anche presidente della società ravennate nei primi anni duemila. Ma il legame tra Chiarucci e l’Olimpia Teodora risale a molto prima: attraverso i microfoni di Radio Sound, di cui è stato fondatore, Maurizio raccontò come radiocronista le gesta della leggendaria Olimpia, poi divenne anche direttore sportivo della società. Dopo essere uscito momentaneamente di scena, tornò alla guida, come presidente, nei primi anni duemila, quando la squadra militava in B2.