Volontari dell’ANC sempre formati con corsi ad hoc

I volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) continuano a ricevere una formazione specifica per rispondere al meglio alle esigenze della cittadinanza. Grazie a corsi ad hoc e aggiornamenti tenuti da esperti del settore, i volontari si preparano per trasmettere al cittadino non solo gli obblighi al rispetto delle normative vigenti, ma anche per affinare le loro capacità relazionali, di comunicazione e di informazione.

A tale proposito, nella sala multifunzionale del Nucleo dell’Associazione Nazionale Carabinieri, l’architetto Ardia Marzetti, libera professionista e docente di disegno civile per la facoltà d'ingegneria civile di Ferrara, ha tenuto una lezione appassionante sul Battistero Neoniano di Ravenna, uno dei monumenti più antichi di Ravenna e parte integrante del circuito cittadino degli edifici paleocristiani dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1996. L’architetto Marzetti ha concluso la sua lezione sottolineando l’importanza di preservare e studiare questi tesori dell’architettura antica. Il Battistero Neoniano rimane un simbolo di fede e arte, un ponte tra il passato e il presente.

Il Presidente Isidoro Mimmi è convinto che la formazione rappresenti il più importante degli investimenti, con significative ricadute anche per gli enti richiedenti, che possono così valorizzare il capitale umano e le risorse interne. La lezione di ieri pomeriggio è la prima di otto, come i monumenti UNESCO di Ravenna, che si terranno nei prossimi mesi per tutti i volontari ANC, al fine di fornire le linee guida per la conoscenza del patrimonio culturale di Ravenna e offrire ai tanti turisti che visitano la nostra città informazioni puntuali e orientamento turistico.