Volontariato, le mascherine “giallo solidale” a Linea Rosa

Grande soddisfazione giovedì pomeriggio, nella sede di Linea Rosa, per la consegna di mascherine da parte dell’assessore al Decentramento, Gianandrea Baroncini, realizzate da due gruppi di ragazzi che nell’estate scorsa hanno partecipato al progetto Lavori in Comune. Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa, e le sue collaboratrici hanno molto apprezzato la donazione e hanno avuto modo di ringraziare personalmente due delle sarte della Banca del Tempo, Adriana e Liberata, che in qualità di tutor hanno accompagnato le dodici ragazze nei due laboratori.

Sebbene le ragazze non avessero mai cucito, hanno spiegato Adriana e Liberata, si sono impegnate con passione e alla fine hanno ottenuto un risultato ottimo. Impegno sottolineato anche da Baroncini che, in occasione di un saluto alle ragazze, le ha viste motivate e anche divertite. Consapevoli di chi fossero i destinatari delle mascherine da loro prodotte, si sono impegnate tantissimo per realizzarne il maggior numero possibile. La gratitudine di Linea Rosa va alle magliette gialle e alle volontarie della Banca del Tempo e Alessandra Bagnara ha ribadito quanto sia importante mantenere attiva la disponibilità dei giovani volontari a favore dell'associazionismo.