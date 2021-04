Da lunedì 12 aprile inizieranno i lavori di fresatura e asfaltatura in via Pastorella, a Voltana. La strada sarà chiusa al traffico, eccetto residenti, fino a fine lavori. I residenti potranno accedere alla via Pastorella compatibilmente con la posizione delle macchine operatrici al momento. Gli interventi dureranno una settimana, salvo imprevisti.