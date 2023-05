Si apre una voragine sulla San Vitale: provinciale chiusa dai pompieri

I Vigili del fuoco hanno transennato un tratto della strada provinciale San Vitale a Bagnacavallo, nei pressi del ponte sul Fosso Vecchio, a causa dell'apertura di una voragine nell'asfalto nella passerella ciclopedonale. La provinciale era già chiusa al traffico a causa dei danni provocati dal maltempo di ieri.

La situazione è attentamente monitorata dai Vigili del fuoco, spiegano dall'Unione della Bassa Romagna, che disporranno la riapertura della strada il prima possibile. Al momento possono transitare solo mezzi di soccorso e i titolari delle aziende del luogo.

La situazione resta difficile e in divenire nel territorio di Bagnacavallo, resta valida la raccomandazione di evitare spostamenti non necessari e non recarsi sulle zone allagate o sugli argini dei fiumi.

Il giorno dopo l'alluvione

