Voucher taxi/buoni viaggio, ampliata la platea dei beneficiari: come fare domanda

Fino al 31 dicembre è ancora possibile, per le persone in condizioni di fragilità impossibilitate a spostarsi in autonomia per sbrigare ogni incombenza e necessità o anche raggiungere le sedi vaccinali, richiedere i voucher taxi/buoni viaggio per utilizzare i taxi a prezzi calmierati. E’ stata inoltre ampliata la platea dei beneficiari, estesa agli over 65 (prima limitata agli over 75) e alle persone con invalidità civile riconosciuta per almeno il 64% (prima era il 74%).

“Il servizio - sostiene l’assessore ai Servizi sociali Gianandrea Baroncini - è frutto della collaborazione tra il Comune e le principali categorie di taxi e noleggio con conducente (NCC) e consentirà l’abbattimento del 50% dei costi di trasporto. L’ accordo si pone l’obiettivo di andare incontro alle esigenze di spostamento delle persone più fragili in un periodo che, stante il perdurare dell’emergenza sanitaria, resta ancora per molti versi problematico”.

A tale scopo sono stati predisposti i cosiddetti “voucher taxi” e/o “buoni viaggio” che consistono in tagli da 3,5 e 1,5 euro, mentre la spesa massima consentita non può superare i 20 euro per ciascun viaggio. Ad ogni avente diritto saranno quindi assegnati 20 voucher/buoni viaggio per ciascun taglio di spesa, del valore complessivo di 100 euro.

I buoni potranno essere richiesti fino al 31 dicembre e utilizzati entro la stessa data, salvo proroghe del termine da parte del ministero competente. Le domande saranno accolte in base all’ordine cronologico di presentazione e i fondi erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Chi può richiederli

Possono richiedere i voucher taxi/buoni viaggio persone in condizioni di fragilità e specificamente: persone a cui è riconosciuta la legge 104, e/o con invalidità civile certificata di almeno il 64%; persone soggette a terapia salvavita; donne in gravidanza; over 65; donne costrette a spostarsi per comprovate esigenze di lavoro nella fascia oraria 22-06; persone in stato di necessità segnalate dai competenti servizi sociali o in difficoltà economiche derivanti da Covid-19.

Quando e come presentare domanda

Le domande per l’ottenimento del voucher devono essere presentate esclusivamente mediante compilazione del modulo scaricabile dal link sottostante da inviare, unitamente a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica buonitaxi@comune.ra.it; lo stesso indirizzo può essere utilizzato per le richieste di informazioni. Nella domanda, il richiedente, oltre a inserire i propri dati anagrafici, dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso di uno dei requisiti che danno diritto a ricevere i voucher. Il Comune effettuerà i controlli a campione sulle dichiarazioni rese ai fini della verifica del possesso dei requisiti; le dichiarazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. Dal link https://bit.ly/vouchertaxi è possibile scaricare la documentazione necessaria.