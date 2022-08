Tragedia al lago sportivo: si schianta con il wakeboard e perde la vita

Tragedia al lago sportivo di Porto Fuori nel pomeriggio di martedì. Un uomo, disabile, stava praticando wakeboard, una via di mezzo tra lo sci nautico e lo snowboard, seduto su una tavola allo Starwake Cable Park di via Francesco Berretti quando, poco dopo le 15.30, per cause ancora in corso d'accertamento si è schiantato contro una struttura metallica, una sorta di torretta che facilita l'esecuzione delle manovre.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero e all'uomo è stato fatto un tentativo di rianimazione con il defibrillatore, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto violento. Dalle prime informazioni, si tratterebbe di un uomo di 67 anni di Casalecchio di Reno. La Polizia di Stato, presente sul posto con le volanti insieme alla Scientifica, sta indagando per cercare di fare luce sulla vicenda.