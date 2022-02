Welfare, la Romagna Faentina si dota della Carta dei servizi alla comunità

La Carta dei Servizi alla Comunità dell’Unione è il documento recentemente editato e pubblicato nel quale l’ente che raggruppa i sei comuni racconta al territorio e ai suoi abitanti i servizi offerti, in una sorta di patto attraverso il quale l’Unione mette a disposizione la lista delle opportunità erogate. A presentare la novità, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina a Palazzo Manfredi, gli assessori al Welfare e ai Servizi alla comunità dell’Unione della Romagna Faentina Alfonso Nicolardi, del Comune di Faenza Davide Agresti e la dirigente del Settore, Antonella Caranese.

La Carta si ispira alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispone i “principi cui deve essere uniformata progressivamente, in generale, l’erogazione dei servizi pubblici”. L’Unione faentina considera l'informazione efficace e tempestiva elemento indispensabile per la qualità dei servizi erogati e dei rapporti con gli utenti. Con questa pubblicazione l’Unione vuol dunque garantire una progressiva semplificazione del linguaggio utilizzato a vantaggio della piena comprensibilità da parte degli utenti e al contempo favorire e semplificare l’accesso alle informazioni.

Per ogni Servizio del Settore vengono riportati orari e numeri utili relativamente ai sei comuni dell’Unione faentina. Tra le sezioni della Carta, la Guida ai servizi, dove si riportano le tipologie di richieste che afferiscono al Servizio alla comunità: Assistenza economica, Progetto assistenziale individualizzato (PAI), Accesso ai contributi economici, Tirocini lavorativi, Progetti di inclusione sociale, Servizi a domanda individuale come l’esenzione del ticket sanitario, l’Erogazione gratuita dei farmaci in Fascia C, l’Assegno di maternità, l’Assegno famiglie numerose, Bonus energia giusto per fare qualche esempio. Seguono poi approfondimenti del Settore, divisi per le aree Minori e Famiglia; Anziani, Adulti e Disabili; Servizi di Piano e Casa.

“Nella pubblicazione -spiegano l’assessore di Faenza Davide Agresti e il sindaco Alfonso Nicolardi - abbiamo voluto inserire tutti i servizi erogati dal nostro Servizio, una guida utile e snella per dare trasparenza al lavoro svolto dai nostri uffici ma soprattutto per poter meglio orientare gli utenti tra le mille progettualità e possibilità da quelli più noti a quelli meno conosciuti. In sintesi, la Carta dei Servizi è un documento, quasi una bussola, di grande utilità, trasparenza e accessibilità realizzata per agevolare i cittadini, gli utenti, e con la quale potranno meglio orientarsi a raggiungere le informazioni e i servizi dei quali possono fruire. La Guida oltre ad essere stata realizzata in forma cartacea sarà disponibile in formato digitale, pubblicata on line nei siti web dell’Unione della Romagna Faentina e dei singoli Comuni all’interno delle apposite sezioni Amministrazione Trasparente”.