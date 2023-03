Yoga e pulizia della spiaggia: la bella iniziativa ecologica a Casal Borsetti

Domenica nella spiaggia di Casal Borsetti adiacente al baretto sul Lamone, si è tenuto un evento organizzato dal collettivo di giovani under 35 di Ravenna, Gli Ecocentrici. L'iniziativa ha visto la partecipazione di un gran numero di persone, giovani, anziani e famiglie con bambini, tutti impegnati in una raccolta rifiuti collettiva. Dopo la sessione di yoga, tenuta dall'insegnante Claudia Mazzolani, più di 70 persone si sono unite per partecipare alla raccolta di rifiuti sulla spiaggia. Gli Ecocentrici hanno dichiarato che la quantità di spazzatura trovata sulla spiaggia "è sempre impressionante, nonostante gli sforzi per sensibilizzare la gente sui problemi ambientali".

In sole tre ore, sarebbero stati raccolti oltre 50 sacchi di spazzatura, contenenti principalmente plastica. I rifiuti maggiormente trovati sono stati cotton fioc e reti da pesca. È stata una vera dimostrazione di impegno e determinazione da parte dei cittadini per la salvaguardia dell'ambiente. Gli Ecocentrici hanno ringraziato tutti i partecipanti per il loro contributo e hanno ribadito l'importanza di continuare a sensibilizzare le persone sui problemi ambientali e sulla necessità di adottare comportamenti più responsabili. Questa iniziativa dimostra che anche piccoli gesti possono fare la differenza nella lotta contro l'inquinamento e per la salvaguardia delle nostre spiagge e dei nostri mari.